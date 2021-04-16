شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الخميس 15 / 4 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اخبار النادي الاهلي اليوم الخميس الموافق 15 / 4 / 2021 شهدت العديد من الأحداث والأخبار المهمة التى نرصدها في التقرير التالي:
مران الأهلي ..محاضرة فنية من موسيمانى عن القمة وفقرة بدنية
عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الزمالك المقبلة.
أكرم توفيق يشارك فى مران الأهلي بعد التأكد من سلامة "الذراع"
شارك أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى تدريبات الكرة مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الزمالك المقرر لها الأحد المقبل، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري الممتاز.
أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأحمر سيغيب لمدة أسبوعين عن الأهلي بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه الماضية ضد سيمبا التنزاني في ختام دور المجموعات لبطولة دوي أبطال إفريقيا، وهي الإصابة التي تسببت في عدم استكماله للمباراة.