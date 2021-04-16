اخبار النادي الاهلي اليوم الخميس 15 / 4 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - اخبار النادي الاهلي اليوم الخميس الموافق 15 / 4 / 2021 شهدت العديد من الأحداث والأخبار المهمة التى نرصدها في التقرير التالي:

مران الأهلي ..محاضرة فنية من موسيمانى عن القمة وفقرة بدنية

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الزمالك المقبلة.

أكرم توفيق يشارك فى مران الأهلي بعد التأكد من سلامة "الذراع"

شارك أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى تدريبات الكرة مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الزمالك المقرر لها الأحد المقبل، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري الممتاز.

أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأحمر سيغيب لمدة أسبوعين عن الأهلي بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه الماضية ضد سيمبا التنزاني في ختام دور المجموعات لبطولة دوي أبطال إفريقيا، وهي الإصابة التي تسببت في عدم استكماله للمباراة.