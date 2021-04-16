أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 15 / 4 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 15 / 4 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها قمة الأهلى والزمالك فى موعدها الأحد المقبل وبصافرة تحكيم مصرية

قمة الأهلى والزمالك فى موعدها الأحد المقبل وبصافرة تحكيم مصرية

تأكد بشكل نهائى إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر الدورى العام، فى موعدها فى تمام التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، بعد تمسك اتحاد الكرة بإقامة المباراة فى الموعد المقرر، حفاظا على استقرار مسابقة الدورى العام، وإنهائها فى موعدها المحدد يوم 30 سبتمبر المقبل، فضلا عن الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لإقامة المباراة فى الموعد المحدد.

موسيماني يذاكر الزمالك فى 5 مباريات قبل قمة 18 أبريل بالدورى

استعان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بآخر 5 مباريات لعبها الزمالك في الدوري المحلي وبطولة إفريقيا من أجل "مذاكرته" جيدة قبل قمة الفريقين الأحد المقبل في الدروي.