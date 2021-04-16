شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر بعد عودته للملاعب منذ 4 أشهر: أتمنى التوفيق فيما هو قادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب ناصر ماهر، صانع ألعاب النادى الأهلى، عن سعادته بالعودة إلى الملاعب مرة أخرى بعد غياب 4 أشهر بسبب الإصابة، فى مباراة القلعة الحمراء، أمام نادى النصر، التى أقيمت أمس الأربعاء، على استاد الإسكندرية، ضمن لقاءات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، متمنيا أن يصيبه التوفيق خلال الفترة القادمة.



ناصر ماهر

ونشر "ماهر"، صورا له من لقاء الأمس أمام النصر، فى مباراة كأس مصر، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "الحمد لله.. المباراة الأولى بعد 4 شهور من الإصابة، أتمنى من الله التوفيق فيما هو قادم، شكرا على دعمكم الدائم وكل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم".





وتأهل فريق الأهلى، إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، بعد الفوز النصر بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما أمس الأربعاء، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وصعد الأهلى لملاقاة إنبى فى دور الـ16 فى المباراة التى شهدت مشاركة الفريق الأحمر بمجموعة من اللاعبين البدلاء.



ناصر ماهر فى مباراة النصر

من ناحية أخرى، بدأ فريق الأهلى، اليوم الخميس، التحضير لمواجهة الزمالك، فى قمة الدورى، والمقرر لها يوم الأحد المقبل، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع للدورى المصرى الممتاز، باعتبارها مباراة فى غاية الأهمية وستكون فارقة فى رسم ملامح المنافسة على لقب الدورى.





وأغلق الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى صفحة مباراة النصر فى دور الـ32 لكأس مصر، حيث فضل موسيمانى الدفع بمجموعة من اللاعبين البدلاء من أجل إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين فى هذه المواجهة قبل قمة الدورى ضد الزمالك.