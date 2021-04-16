شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة لتليفزيون الخليج 365: فرجانى ساسى يودع الزمالك 26 يونيو حال عدم التجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى محمد شبانة فى برنامجه "مع شبانة" على تليفزيون الخليج 365، إن أياما قليلة تفصلنا عن المشهد الأخير في ملف بقاء التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، ضمن صفوف القلعة البيضاء، عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي، في ظل اقتراب العقد من الانتهاء بشكل رسمي وعدم حسم مصير اللاعب مع الأبيض، لعدم التوصل لاتفاق نهائي معه بخصوص توقيع عقود جديدة.
وتسببت أزمة كورونا وتعديل مواعيد انطلاق وانتهاء مسابقة الدوري، في زيادة صعوبة موقف رحيل ساسي حيث سيرحل قبل نهاية الموسم الكروي بوقت كبير، وسيكون الزمالك في أصعب مراحل الدوري وقتها، خاصة بعد تعديل مواعيد انتهاء البطولة والتي من المنتظر انتهائها في شهر نوفمبر القادم.
ويعلن فرجاني ساسي عن اسم ناديه الجديد مطلع يوليو المقبل بعد انتهاء عقده مع الزمالك بعدة أيام، حيث ترددت أنباء قوية عن انهاء اللاعب اتفاقه مع أحد الأندية في الوقت الحالي، وكشفت وسائل إعلام سودانية اقتراب النجم التونسي من الانضمام لصفوف الهلال السوداني في الموسم الجديد.