شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتفق على 4 مباريات ودية استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، على إقامة 4 مباريات ودية استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى تبدأ بمواجهة القناة الأحد المقبل، ثم مع كهرباء الإسماعيلية الإثنين المقبل، ثم يلاقى المريخ البورسعيدى فى 23 إبريل الجارى، ويختتم ودياته بمواجهة شهداء الإسماعيلية فى 24 من الشهر الجارى.

ويستعد الدراويش، لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الأول من مايو المقبل على استاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى إيهاب جلال، لاستغلال فترة التوقف الحالية فى تجهيز المصابين والبدلاء لمواجهة الإنتاج الحربى، ويرى جلال أن هذا التوقف فرصة كافية لترتيب أوراق فريقه بعد خوض مباراتين أمام سيراميكا ثم المصرى.

وحدد إيهاب جلال، شروط الإفراج عن المستحقات المجمدة للاعبين عقب الفوز على المصرى البورسعيدى واستعادة ذاكرة الانتصارات، حيث يشترط جلال استمرار مسيرة الانتصارات وتحسين ترتيب الدراويش فى جدول الدورى من أجل صرف المستحقات المجمدة بسبب تراجع النتائج.