الامارات | شباب الأهلي يكتفي بالتعادل مع الاستقلال الطاجيكي

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يكتفي بالتعادل مع الاستقلال الطاجيكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل شباب الأهلي مع استقلال دوشنبه الطاجيكي من دون أهداف في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا، بينما تعادل في المجموعة نفسها الهلال السعودي مع أجمك الأوزبكي 2-2.

سيطر شباب الأهلي على مجريات اللعب، وكاد الفريق أن يحرز الهدف الأول في مناسبتين في أول 10 دقائق من اللقاء، الأولى عندما لعب محمد جمعة بيليه ركلة حرة مباشرة وقابلها حمدان الكمالي برأسه ومرت الكرة فوق العارضة، أما الثانية من كرة وصلت إلى الكمالي أيضاً الذي سدد كرة قوية تصدى لها حارس مرمى استقلال دوشنبه (10).

في المقابل تراجع أداء "فرسان دبي" رغم السيطرة على وسط الملعب ولكن من دون خطورة على مرمى الفريق الطاجيكي، باستثناء تسديدة قوية من ماجد حسن علت العارضة، وتسديدة من يحيى الغساني لم تهدد مرمى استقلال دوشنبه.

أما الشوط الثاني واصل شباب الأهلي أفضليته وأجرى مهدي علي التبديل الأول بنزول حارب سهيل بدلاً من يحيى الغساني، بينما كاد استقلال دوشنبه أن يحرز الهدف الأول من كرة استلمها حسين دوغان وسدد كرة قوية تصدى لها ببراعة ماجد ناصر (67).

وأهدر أحمد العطاس فرصة محققة عندما لعب عبدالعزيز هيكل كرة عرضية وقابلها العطاس برأسه بجوار القائم (80)، لتنتهي المباراة بالتعادل.

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