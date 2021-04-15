شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يلحق بأرسنال إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي على حساب غرناطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حجز نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بطاقته لنصف نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على غرناطة الإسباني إيابًا بهدفين نظيفين.

وسجل النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني مبكرًا لمانشستر يونايتد في الدقيقة 6، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشياطين الحمر بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، استمر تقدم أصحاب الأرض بهدف حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة حين سجل مدافع غرناطة خيسوس فاييخو هدفًا عكسيًا في مرماه ليمنح مانشستر يونايتد الهدف الثاني.

وبهذه النتيجة كرر مانشستر يونايتد فوزه ذهابًا في إسبانيا بهدفين نظيفين ليتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بمجموع المباراتين 4-0، ويلحق بمواطنه أرسنال الذي تأهل كذلك للدور نفسه على حساب سلافيا براج التشيكي.