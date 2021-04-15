شكرا لقرائتكم خبر عن غياب صالح جمعة وبكار عن سيراميكا أمام مصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو حسن المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، غياب صالح جمعة ورجب بكار، لاعبا الفريق، عن لقاء مصر المقاصة المقبل، ببطولة كأس مصر بسبب الإيقاف.

وحصل صالح جمعة والظهير الأيمن رجب بكار على الإنذار الثالث في لقاء الإنتاج الحربي السائق بمسابقة الدوري الممتاز، ويترتب على ذلك إيقافهما في اللقاء المقبل أمام مصر المقاصة.

وأشار المدرب العام إلى أن الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان، تعامل مع الموقف بشكل سريع، وبدأ في تجهيز البدائل المناسبة، مشددا على أن الجميع في حالة تركيز تام لتلك المباراة من أجل الفوز والتأهل إلى الدور التالي من البطولة.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة مصر المقاصة مساء الأربعاء المقبل، على ملعب الأهلي وي السلام، ضمن لقاءات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.