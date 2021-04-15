شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يكتسح سلافيا براج بمشاركة النني ويحجز بطاقته لنصف نهائي الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتسح نادي أرسنال الإنجليزي مضيفه سلافيا براج التشيكي برباعية نظيفة في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي بمشاركة النجم المصري محمد النني.

واستطاع أرسنال افتتاح التسجيل بعد 18 دقيقة فقط عن طريق الإيفواري نيكولاس بيبي، قبل أن يضيف أليكساندر لاكازيت الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 24، سجل بوكايو ساكا الهدف الثالث للجانرز، فيما اختتم لاكازيت حفل الأهداف في الدقيقة 77.

وشارك النجم المصري محمد النني كبديل في الدقيقة 67 بدلًا من إيميل سميث روي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 1-1 في ملعب الإمارات ليكن فوز أرسنال الكبير في الإياب كفيلًا بمنحه بطاقة الصعود إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.