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تيبو كورتوا ينشر صورة له مع زرافتان: اخواتي

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عمر علاء 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر حارس مرمي فريق والدولي البلجيكي «تيبو كورتوا»، صورة له على حسابه على الانستجرام، بجوار زرافتان، معلقاً: «مع أخواتي».

ويتميز كورتوا بطول قامة حيث يبلغ طوله مترين، فيما يلقبه البعض بـ«الزرافة».

واستطاع كورتوا مع فريقه ريال مدريد تجاوز الدور ربع النهائي في دوري ابطال أوروبا أمس بعد تعادله السلبي مع ، وفوزه في الذهاب بثلاث أهداف لهدف.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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