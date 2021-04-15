شكرا لقرائتكم خبر عن تيبو كورتوا ينشر صورة له مع زرافتان: اخواتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر حارس مرمي فريق ريال مدريد والدولي البلجيكي «تيبو كورتوا»، صورة له على حسابه على الانستجرام، بجوار زرافتان، معلقاً: «مع أخواتي».

ويتميز كورتوا بطول قامة حيث يبلغ طوله مترين، فيما يلقبه البعض بـ«الزرافة».

واستطاع كورتوا مع فريقه ريال مدريد تجاوز الدور ربع النهائي في دوري ابطال أوروبا أمس بعد تعادله السلبي مع ليفربول، وفوزه في الذهاب بثلاث أهداف لهدف.