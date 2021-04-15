شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أرسنال أوباميانج يعلن إصابته بالملاريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيير-إيمريك أوباميانج، نجم نادي أرسنال الإنجليزي، إصابته بمرض الملاريا عقب مشاركته الأخيرة مع منتخب الجابون في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وجاء إعلان أوباميانج عن مرضه عبر حسابه على إنستجرام، إذ وجه رسالة لمشجعيه قائلًا: «مرحبًا يا شباب، أشكركم على كل رسائلكم واتصالاتكم، للأسف أصبت بالملاريا أثناء وجودي مع منتخب بلادي في الجابون قبل بضعة أسابيع».

وأضاف: «لقد قضيت بضعة أيام في المستشفى هذا الأسبوع ولكني أشعر أنني أفضل كثيرًا بالفعل كل يوم، بفضل الأطباء الرائعين الذين شخصوا وعالجوا الفيروس سريعًا للغاية».

وتابع: «أنا لم أكن أشعر أنني نفسي خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولكني سأعود أقوى من أي وقت مضى قريبًا. سأشاهد رفاقي الآن، مباراة كبيرة بالنسبة لنا، هيا لنفوز أرسنال».