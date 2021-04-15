شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على جميع أندية دوري أبطال أفريقيا برقم مميز ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حساب مسابقة دوري أبطال أفريقيا عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن إحصائية تفوق فيها النادي الأهلي عن جميع أندية المسابقة في نسختها الجارية.

وأشار حساب دوري الأبطال إلى أن الأهلي هو الفريق الأكثر تسديداً على المرمى خلال منافسات المسابقة في نسختها الحالية برصيد 33 تسديدة.

وحل الزمالك ثانياً برصيد 31 تصويبة على المرمى، وصن داونز الجنوب أفريقي ثالثاً بالرقم 28.

ويحمل الأهلي لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق اللقب التاسع على حساب غريمه التقليدي الزمالك.

وكان الأهلي قد بلغ دور الثمانية لرابطة دوري أبطال أفريقيا وينتظر القرعة لمعرفة منافسه والذي سيكون واحدا من أندية الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي والوداد البيضاوي المغربي.