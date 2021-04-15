شكرا لقرائتكم خبر عن موقف مصابي الأهلي من المشاركة في مباراة القمة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يزال القلق ينتاب جماهير الكرة بالنادي الأهلي بسبب كثرة الإصابات التي ضربت أكثر من عنصر بصفوف الفريق الأول قبل أيام من مباراة القمة أمام الزمالك.

ويلعب الاهلي والزمالك بملعب القاهرة الدولي، مساء الأحد المقبل، بمنافسات الدوري المصري الممتاز والقمة المؤجلة من الدور الأول للمسابقة.

وتأكد غياب كل من التونسي على معلول ومحمد هاني وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وجونيور أجايي بسبب الاصابة.

وفي الوقت نفسه لم يتحدد موقف كل من الحارس محمد الشناوي والجناح وليد سليمان، فالأول مُصاب بكورونا والأخير شعر بآلام العضلة الخلفية في مباراة النصر بكأس مصر أمس الأربعاء.

ومن ناحية أخرى أشار الجهاز الطبي للنادي الأهلي إلى تحسن حالة أكرم توفيق وجاهزيته لمباراة القمة بعد الكدمة التي تعرض لها في مباراة النصر بالكتف.