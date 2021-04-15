شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف تصفيات كأس العالم للناشئين والناشئات فى التنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسند الاتحاد الافريقى للتنس إقامة تصفيات كأس العالم للناشئين والناشئات تحت 14 و16 سنة إلى مصر، وذلك بعد نجاح الاتحاد المصرى للتنس فى تنظيم العديد من البطولات الدولية واستضافة المجموعة الأفريقية الثالثة لكأس ديفيز التي سوف تقام في شهر أغسطس المقبل.

ومن المنتظر أن تقام تصفيات كأس العالم للناشئين والناشئات تحت 14 و16 سنة فى الفترة من 21 إلى 27 يونيو المقبل بمشاركة 5 فرق فى كل مرحلة سنية، بإجمالى 20 فريقا تحت إشراف الاتحاد الأفريقى والاتحاد الدولى للتنس، كما تمت مخاطبة اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة للحصول على الموافقات اللازمة لتنظيم هذه التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

الجدير بالذكر أن هناك العديد من الفوائد من تنظيم هذه التصفيات ومنها ضمان مصر المشاركة بفريق فى كل مسابقة، كما أن إقامتها على الملاعب المصرية فرصة جيدة لوصول أكبر عدد من الفرق المصرية إلى كأس العالم.

وقد كلف مجلس الإدارة الاتحاد المصري للتنس برئاسة إسماعيل الشافعى كلا من المهندس وليد سامى نائب رئيس الاتحاد والدكتورة رشيقة أبو شوشة والمهندس محمد إبراهيم أعضاء مجلس الإدارة بتكوين اللجان التنظيمية وبدء الاستعدادات على تنظيم البطوله بأعلى كفاءة وأكبر قدر من الإجراءات الاحترازية للخروج بالبطولة على الشكل الأمثل من الناحية الإدارية والفنية والصحية.