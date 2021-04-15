شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي ..محاضرة فنية من موسيمانى عن القمة وفقرة بدنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الزمالك المقبلة.
وأدى الفريق اليوم تدريبات على ملعب التتش دون راحة، استعدادًا لمواجهة الزمالك التي تقام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وخاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية بمشاركة حارسين لتجهيز جميع اللاعبين وتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.
وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل المران، للحديث عن مواجهة الزمالك وشرح البرنامج التدريبي بشكل نظري قبل تنفيذه عمليًّا خلال المران.
ويلتقى الأهلي مع نظيره الزمالك مساء الأحد المقبل، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري الممتاز، واستأنف الأهلي تدريباته اليوم دون الحصول على راحة سلبية بعد الفوز على نادي النصر أمس في دور الـ32 من منافسات كأس مصر.