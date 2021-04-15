شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي ..محاضرة فنية من موسيمانى عن القمة وفقرة بدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الزمالك المقبلة.

وأدى الفريق اليوم تدريبات على ملعب التتش دون راحة، استعدادًا لمواجهة الزمالك التي تقام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وخاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية بمشاركة حارسين لتجهيز جميع اللاعبين وتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل المران، للحديث عن مواجهة الزمالك وشرح البرنامج التدريبي بشكل نظري قبل تنفيذه عمليًّا خلال المران.

ويلتقى الأهلي مع نظيره الزمالك مساء الأحد المقبل، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري الممتاز، واستأنف الأهلي تدريباته اليوم دون الحصول على راحة سلبية بعد الفوز على نادي النصر أمس في دور الـ32 من منافسات كأس مصر.