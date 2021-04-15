أكرم توفيق يشارك فى مران الأهلي بعد التأكد من سلامة "الذراع"

شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يشارك فى مران الأهلي بعد التأكد من سلامة "الذراع" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى تدريبات الكرة مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الزمالك المقرر لها الأحد المقبل، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري الممتاز.
وكان أكرم توفيق غادر مباراة النصر التي أقيمت مساء الأربعاء، متأثرًا بكدمة في الذراع، حيث أجرى اللاعب أشعة جاءت نتيجتها مطمئنة، وفقًا لتأكيدات الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق.
واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة بعد خوض مباراة النصر أمس في دور الـ32 من منافسات كأس مصر، وذلك استعدادًا لمواجهة الزمالك المقبلة.
يذكر أن الأهلي قطع تذكرة التأهل إلى دور الـ16 بمسابقة كأس مصر أمس بعد فوزه على النصر بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية.