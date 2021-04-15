شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الأهلى والزمالك فى موعدها الأحد المقبل وبصافرة تحكيم مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد بشكل نهائى إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر الدورى العام، فى موعدها فى تمام التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، بعد تمسك اتحاد الكرة بإقامة المباراة فى الموعد المقرر، حفاظا على استقرار مسابقة الدورى العام، وإنهائها فى موعدها المحدد يوم 30 سبتمبر المقبل، فضلا عن الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لإقامة المباراة فى الموعد المحدد.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن أى تأجيل أو ترحيل جديد فى موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك سيؤثر سلبا على استقرار المسابقة واستكمالها، فى ظل الصعوبات التى تواجه الموسم الحالى، فضلا عن رفض الأندية فكرة ضغط المباريات أو إقامة بعض المباريات فى الدورى وكأس مصر بدون اللاعبين الدوليين.

كما أعلن اتحاد الكرة بشكل رسمى ونهائى إقامة المباراة بصافرة تحكيم مصرية، ورفضت اللجنة التى تدير الجبلاية بيان ناديى الأهلى والزمالك بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبى كما هو معتاد، حيث ترى اللجنة أن التحكيم المصرى حاليا يستطيع إدارة مباريات القمة لاسيما بعد تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى.

وحصرت لجنة الحكام باتحاد الكرة المنافسة بين الحكام لإدارة مباراتىّ القمة بين الحكمين محمود البنّا ومحمد عادل ، وأوضح مسؤولو اتحاد الكرة أن الحكم محمد عادل تعافي من فيروس كورونا وأصبح جاهزا لادارة المباريات ، وسيدير البنّا مباراة القمة الأولى يوم الأحد المقبل، ومحمد عادل سيظهر فى مباراة القمة الثانية يوم 10 مايو المقبل ، ويبقى الحكم أمين عمر بديلا جاهزا لأى منهما.