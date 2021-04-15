شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تعليمات خاصة لـ شيكابالا وتدريبات بدنية لجنش وساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات خاصة لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" في مران اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الأهلى في الدوري.

ويستعد نادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، لمواجهة صعبة أمام الأهلى الأحد المقبل، في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع في مسابقة الدوري المصري.

ونقل "شيكابالا" تعليمات المدير الفني للاعبي الفريق، الذين شاركوا في مباراة أمس أمام الحرس، وبعدها أدى اللاعبون تدريبات الركض حول الملعب.

وأدى محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الفريق، تدريبات بدنية فى مران اليوم الخميس، حيث خضع لتدريبات إضافية بعد انتهاء مران الحراس، بينما شارك الثنائى محمد أبو جبل ومحمد عواد فى التقسيمة الفنية مع باقى اللاعبين.

ومن جانبه، خاض فرجاني ساسي تدريبات بدنية إضافية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال في مران اليوم، بعدما شارك مع الفريق أمام حرس الحدود التي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف وشهدت تألق التونسى.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على متابعة المران الذي خضع له "ساسي"، في ظل رغبته لارتفاع معدل اللياقة البدنية للاعب قبل مواجهة الأهلي.

ويحتل نادى الزمالك صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، فاز في 10 مواجهات وتعادل في 3 وسقط في مباراة، بينما يحتل النادى الأهلى المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 11 مباراة فقط، فاز في 7 لقاءات وتعادل في 3 ولم يهزم حتى الآن.