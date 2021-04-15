شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين الاتحاد السكندرى ووادى دجلة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الاتحاد السكندرى مع نظيره وادى دجلة سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد السويس، ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وجاءت أحداث الشوط الأول بتفوق لاعبى الاتحاد السكندرى والاستحواذ على الكرة ولكن دون جدوى، حيث أضاع فوزى الحناوى فرصة محققة للفريق السكندرى فى الدقيقة 27، حيث لاحت له فرصة خطيرة ولكنه لم ينجح في تسديدها بشكل جيد، وتوالت الفرص عن طريق لاعبي زعيم الثغر، ومنهم رزاق سيسه الذى أهدر فرصة محققة.

واعتمد لاعبو وادى دجلة على الهجمات المرتدة لإحراز هدف يربك حسابات لاعبى زعيم الثغر الذين تقدموا بقوة لإحراز هدف مبكر في مرمى مسعد عوض حارس دجلة.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى بقيادة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي .

خط الدفاع: السيد سالم، عمار حمدي، عبد الغني محمد، محمود رزق.

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا، أحمد حمدين

وأمامهما الثلاثي: فوزي الحناوي، خالد الغندور، رزاق سيسيه

خط الهجوم: ايمانويل أوكوي.

بينما جاء تشكيل وادى دجلة بقيادة التشيلي ماريو سالاس المدير الفني كالتالي: مسعد عوض - محمد جمال - أحمد مجدي - كريم الديبس - محمد هلال - محمد عبد العاطي - بسام وليد - حسام عرفات - إبراهيم ريعو - رامز مدحت - أحمد عاطف.