شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يذاكر الزمالك فى 5 مباريات قبل قمة 18 أبريل بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بآخر 5 مباريات لعبها الزمالك في الدوري المحلي وبطولة إفريقيا من أجل "مذاكرته" جيدة قبل قمة الفريقين الأحد المقبل في الدروي.

وقام الجهاز المعاون لبيتسو موسيماني بتجهيز آخر 5 مباريات خاضها الزمالك في بطولة أفريقيا وكذلك بطولة الدوري من أجل مذاكرة الفريق الأبيض بشكل جيد ومعرفة نقاط القوة والضعف فيه قبل قمة الأحد المقبل.

ويتطلع موسيماني للوقوف على نقاط القوة والضعف في الأبيض من أجل تحقيق الفوز عليه في المباراة التي ستجمع الفريقين الأحد المقبل بإستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

من ناحية أخرى، يترقب الجهاز الفني بالأهلي نتيجة المسحة الطبية التي سيخضع لها محمد الشناوي مع الفريق غدا باعتبارها المسحة الأخيرة قبل مباراة القمة وكشف الدكتور محمد شوقي رئيس الجهاز الطبي بالأهلي أن محمد الشناوي لا يعاني من أية أعراض كورونا ويوجد تفاؤل من إمكانية تحول العينة من إيجابية إلى سلبية، وقد يلحق بقائمة مباراة فريقه في موقعة القمة، مشيرا إلى أن مسحة الغد ستحسم الموقف النهائي للشناوي.

ويرغب مسئولو الأهلي فى التأكد من مسحة قائد الفريق وموقفه من اللحاق بمباراة فريقه أمام الزمالك فى قمة الدورى من عدمه، لاسيما أن استمرار إيجابية العينة للمرة الثانية ستضعف من فرص لحاق الأخطبوط بمباراة القمة يوم الأحد المقبل.

وتلقى الجهاز الفنى لفريق الأهلى صدمة خلال الساعات الماضية بعدما اشتكى محمد الشناوى من بعض أعراض فيروس كورونا، لذا غاب عن مران الإثنين وخضع لمسحة جاءت نتيجتها إيجابية، وغاب الشناوى عن مباراة الأهلى والنصر أمس الأربعاء، فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر بسبب الإيقاف.

ويُعد غياب محمد الشناوى عن الأهلى خسارة كبيرة باعتباره أحد أهم نقاط القوة فى الفريق لذا قرر مسئولو النادى إجراء أكثر من مسحة له فى الساعات المقبلة تحسباً لظهور المسحة الأخيرة سلبية وبالتالى ينضم لقئمة الفريق فى مباراة القمة.