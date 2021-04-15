شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يشيد بمستوى اللاعبين أمام الحرس وتأهيل الأساسيين استعدادا للقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق فى حضور أعضاء الجهاز الفنى أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود قبل انطلاق مران اليوم.

وأشاد كارتيرون بالمستوى الذى ظهر به الفريق فى مباراة حرس الحدود، وطلب من اللاعبين الاستمرار على نفس الأداء قبل مباراة الأهلى المقبلة فى الدوري.

وخضع محمد أشرف روقا لتدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم، بعد شعوره ببعض الآلام فى القدم، وأدى بعض التدريبات فى صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الذين شاركوا فى لقاء أمس أمام حرس الحدود، تدريبات تأهيلية فى مران اليوم الخميس، حيث فضل الجهاز الفنى للفريق بقيادة باتريس كارتيرون عدم مشاركتهم فى التدريبات الجماعية خوفا من تعرضهم للإجهاد.

ويستعد نادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، لمواجهة صعبة أمام الأهلى الأحد المقبل، في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع في مسابقة الدوري المصري.

ويحتل نادى الزمالك صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، فاز في 10 مواجهات وتعادل في 3 وسقط في مباراة، بينما يحتل النادى الأهلى المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 11 مباراة فقط، فاز في 7 لقاءات وتعادل في 3 ولم يهزم حتى الآن.