شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الاتحاد السكندرى ووادى دجلة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراة وادى دجلة فى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، والتى ستقام على ملعب السويس.

وجاء تشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي .

خط الدفاع: السيد سالم، عمار حمدي، عبد الغني محمد، محمود رزق.

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا، أحمد حمدين

وأمامهما الثلاثي: فوزي الحناوي، خالد الغندور، رزاق سيسيه

خط الهجوم: ايمانويل أوكوي.

بينما جاء تشكيل وادى دجلة بقيادة التشيلي ماريو سالاس المدير الفني كالتالي: مسعد عوض - محمد جمال - أحمد مجدي - كريم الديبس - محمد هلال - محمد عبد العاطي - بسام وليد - حسام عرفات - إبراهيم ريعو - رامز مدحت - أحمد عاطف.