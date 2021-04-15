شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب بطل الأثقال يخضع لتحليل دولى مفاجئ عن المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد إيهاب البطل الأوليمبى فى رفع الأثقال، الحاصل على برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 الأخيرة، عن خضوعه إلى تحليل مفاجئ للكشف عن المنشطات كأول تحليل فى عام 2021 استعدادا لبطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد حال انتهاء أزمة إيقاف الاتحاد المصرى للأثقال دوليا.

وعاد مؤخرا منتخب رفع الأثقال إلى معسكر بالمركز الأوليمبى، حيث ضمت قائمة اللاعبين كلا من اللاعبين محمد إيهاب وأحمد عاشور وحليمة عبد العظيم ونعمة سعيد وعبد الله جلال.

محمد ايهاب

وكشف محمود محجوب، رئيس اتحاد رفع الأثقال، عن تعديل موعد البطولات المحلية للموسم المحلى 2020 /2021 بسبب الإمتحانات لتقام بطولة الجمهورية تحت 20 سنة، والدرجة الأولى للرجال والسيدات وكأس مصر خلال الفترة من 28 مايو وحتى 7 يونيو المقبلين ببورسعيد. كما تقرر إقامة بطولتى الجمهورية 15،17 سنة خلال الفترة من 20 وحتى 30 يونيو المقبل بمدينة بورسعيد.

وقال محجوب، فى تصريحات صحفية، إن الاتحاد هدفه حاليا لم الشمل وفتح صفحة جديدة مع أسرة اللعبة، مشيرا إلى أن قرار إقامة البطولات فى محافظات مصر من أجل نشر اللعبة واستعادة هيبتها مجددا فى ظل أحداث الإيقاف الدولى