شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة لـ تليفزيون الخليج 365: خطأ فى القيد يقرب نجم بيراميدز من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى محمد شبانة، فى برنامجه "مع شبانة"، على تليفزيون الخليج 365، إن إبراهيم عادل مهاجم بيراميدز الشاب، بات على بعد خطوات من الانضمام لصفوف الأهلى فى نهاية الموسم الجارى، رغم توقيع اللاعب على عقد مدته 5 سنوات مع الفريق السماوى.

وأضاف شبانة فى برنامجه "مع شبانة"، أن أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلى أصر على الحصول على توقيع إبراهيم عادل رغم علمه بمدة عقد اللاعب مع بيراميدز، إلا أن المفاجأة تكمن فى وجود خطأ فى عقد اللاعب مع ناديه يقربه من القلعة الحمراء.

وأوضح شبانة، أن الخطأ جاء عندما قام مسئولو بيراميدز بتوثيق عقد إبراهيم عادل فى اتحاد الكرة، ورغم أن التوثيق تم بالفعل إلا أنه لم يتم تسجيله على سيستم الجبلاية، مما يجعل العقد الذى يمتلكه بيراميدز "مالوش لازمة"، والأمر أصبح متعلق فى يد مسئولى الجبلاية.

وأضاف شبانة، أن مسئولو بيراميدز يعلمون هذا الأمر جيدًا لذلك قاموا بتسريب صور عقد إبراهيم عادل وعليها ختم اتحاد الكرة حتى تثبت الإدارة صحة موقفها وتضع اتحاد الكرة تحت ضغط لتسجيل العقد على السيستم.