شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يشارك فى التدريبات الجماعية ويعلن جاهزيته للقمة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعافى عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الضامة والتي منعته من المشاركة مع الأبيض في المباريات السابقة.

وشارك عبد الله جمعة في المران الجماعي اليوم الخميس بصورة طبيعية، ليصبح جاهزا من الناحية الطبية لمواجهة الأهلي القادمة، المقرر لها الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

تأكد بشكل نهائى إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر الدورى العام، فى موعدها فى تمام التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولى، بعد تمسك اتحاد الكرة بإقامة المباراة فى الموعد المقرر، حفاظا على استقرار مسابقة الدورى العام، وإنهائها فى موعدها المحدد يوم 30 سبتمبر المقبل، فضلا عن الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لإقامة المباراة فى الموعد المحدد.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن أى تأجيل أو ترحيل جديد فى موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك سيؤثر سلبا على استقرار المسابقة واستكمالها، فى ظل الصعوبات التى تواجه الموسم الحالى، فضلا عن رفض الأندية فكرة ضغط المباريات أو إقامة بعض المباريات فى الدورى وكأس مصر بدون اللاعبين الدوليين.

كما أعلن اتحاد الكرة بشكل رسمى ونهائى إقامة المباراة بصافرة تحكيم مصرية، ورفضت اللجنة التى تدير الجبلاية بيان ناديى الأهلى والزمالك بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبى كما هو معتاد، حيث ترى اللجنة أن التحكيم المصرى حاليا يستطيع إدارة مباريات القمة لاسيما بعد تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى.