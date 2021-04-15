شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 15 / 4 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم الخميس 15 / 4 / 2021، العديد من الأخبار الهامة أبرزها، قمة الأهلى والزمالك فى موعدها الأحد المقبل وبصافرة تحكيم مصرية.

قمة الأهلى والزمالك فى موعدها الأحد المقبل وبصافرة تحكيم مصرية

موسيماني يذاكر الزمالك فى 5 مباريات قبل قمة 18 أبريل بالدورى