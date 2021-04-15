- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 15 / 4 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم الخميس 15 / 4 / 2021، العديد من الأخبار الهامة أبرزها، قمة الأهلى والزمالك فى موعدها الأحد المقبل وبصافرة تحكيم مصرية.
قمة الأهلى والزمالك فى موعدها الأحد المقبل وبصافرة تحكيم مصرية
موسيماني يذاكر الزمالك فى 5 مباريات قبل قمة 18 أبريل بالدورى
البنا حكما لمباراة القمة الأولى.. ومحمد عادل فى الثانية 10 مايو
اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر والسوبر المحلى بتحكيم مصرى
الأهلي يعسكر 48 ساعة قبل مباراة الزمالك فى القمة
قرار لجنة التظلمات سبب تأجيل المباراة الفاصلة بين الأهلى والزمالك مواليد 99
مسحة الغد تحسم موقف الشناوي من القمة.. ولا أعراض لكورونا على حارس الأهلي
كارتيرون يطالب بيسو وعبد السلام وأشرف بمذاكرة مباراة الزمالك والحرس