شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بوصول محمود علاء لـ40 هدفا فى 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفت صفحة نادى الزمالك الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بوصول محمود علاء، مدافع الفريق لـ 40 هدفا فى 4 مواسم قضاها مع الفريق ليصبح الهداف التاريخى لمدافعى القلعى البيضاء، حيث علقت صفحة النادى "محمود علاء يصل لـ 40 هدفًا مع الزمالك فى 4 مواسم فقط، قضاها داخل جدران القلعة البيضاء؛ ليصبح الهداف التاريخى لمدافعى الزمالك على مَر التاريخ، تهانينا له".

وصل محمود علاء، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى هدفه رقم 40 خلال مسيرته مع الفريق، منذ ارتدائه القميص الأبيض قبل 4 سنوات، حيث سجل علاء هدفين في مباراة الزمالك اليوم أمام حرس الحدود بدور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

وأكد موقع الزمالك الرسمى، أن رصيد محمود علاء أصبح 40 هدفا، كأكثر المدافعين في تاريخ النادي الأبيض تسجيلا للأهداف، بواقع 30 هدفا في الدوري و4 أهداف في كأس مصر وهدفين في كأس السوبر المصري وهدفين في دوري أبطال إفريقيا وهدفين في كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

كما وصل محمود علاء مدافع الزمالك إلى الهدف رقم 60 فى مجموع أهدافه مع جميع الأندية التى شارك بها فى الدورى.

وتأهل فريق الزمالك، إلى دور الـ 16 فى كأس مصر بعد الفوز على فريق حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب ستاد السويس فى دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وأحرز أهداف المباراة حسن يوسف لحرس الحدود فى الدقيقة 8، بينما أحرز أهداف الزمالك أوباما فى الدقيقة 18 ومحمود علاء هدفين فى الدقيقتين 51 و69 من ركلتى جزاء.