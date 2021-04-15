شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمعة يقود هجوم المصري البورسعيدي أمام الطلائع فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن على ماهر، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عن تشكيل فريقه ضد طلائع الجيش، في مباريات كأس مصر، لنسخة الموسم الحالي 2020-2021، والتي يتستضيفها استاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد دعدور.

خط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد شوشة، حسن علي.

خط الوسط: فريد شوقي، سعيدو سيمبوري، عمر عبد الواحد.

خط الهجوم: جريندو، أحمد رفعت، أحمد جمعة.

ويدير مباراة المصري البورسعيدي وطلائع الجيش طارق مجدي حكم ساحة، وهاني عبد الفتاح مساعد أول، وهاني العراقي مساعد ثان، ومحمد بهجت حكم رابع.

والتقى المصري والطلائع ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز للموسم الكروي 2020-2021، وفاز الفريق البورسعيدي بهدف دون رد، أحرزه عمر كمال عبد الواحد من ركلة جزاء.