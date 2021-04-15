استعدادات الأهلي للقمة.. محاضرة موسيماني.. وأكرم يشارك في المران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

خاض الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس تحت قيادة المدير الفني بيتسو موسيماني وجهاهز المعاون على ملعب التتش في الجزيرة استعدادًا لمواجهة الزمالك في الدوري.

وقام بيتسو موسيماني، بعقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الزمالك المقبلة.

وشارك أكرم توفيق في تدريبات الكرة، وذلك في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الزمالك بعدما كان قد غادر مباراة النصر التي أقيمت مساء الأربعاء، متأثرًا بكدمة في الذراع، لكنه أجرى اللاعب أشعة جاءت نتيجتها مطمئنة، وفقًا لتأكيدات أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق.

وخاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية بمشاركة حارسين لتجهيز جميع اللاعبين وتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.

وخاض حمدي فتحي ومحمود وحيد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية اليوم على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم على ملعب التتش.

وأدى الثنائي فتحي ووحيد جلسة داخل صالة الألعاب الرياضية، ثم استكملا البرنامج التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وأدى مرانه اليوم على ملعب التتش دون راحة، استعدادًا لمواجهة الزمالك التي تقام يوم الأحد المقبل المؤجلة من الجولة الرابعة لمنافسات دوري WE المصري.