قبل القمة .. الأهلي يفوز على الزهور بدوري اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

حقق الأهلي فوزا هاما على على الزهور في الجولة الـ13 من دوري المحترفين لكرة اليد، قبل مواجهة الزمالك في ختام المسابقة مساء غد الجمعه.

وتغلب الاهلي على الزهور بنتيجة 36-27 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة دكتور حسن مصطفى بأكتوبر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 14-9.

وواصل الفريق الاحمر تفوقه في الشوط الثاني من المباراة ووسع الفارق في بعض فترات اللقاء إلى 10 أهداف، قبل أن ينهي المباراة لصالحه بفارق 9 أهداف.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد الاهلي 40 نقطة في المركز الأول مؤقتا إنتظارا لنتيجة مباراة الزمالك أمام الطيران ضمن نفس الجولة.

بينما أصبح رصيد الزهور 14.5 نقطة في المركز الثامن بجدول المسابقة.

وفي حالة تساوي فريقين في عدد النقاط تقام مباراة فاصلة بينهما، وسوف يتم إقامة المباراة الفاصلة في حالة اللجوء إليها يوم الإثنيين 19 إبريل الجاري على صالة دكتور حسن مصطفى في التاسعة مساء.