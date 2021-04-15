أوباميانج يعلن إصابته بالملاريا.. ويؤكد: "سأعود أقوى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الجابوني بيير-إيمريك أوباميانج لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، إصابته بالملاريا منذ الشهر الماضي عندما كان رفقة منتخب بلاده في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وخاض المنتخب الجابوني مباراتين خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس الماضي، ضد كل من جمهورية الكونغو وأنجولا ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات الكان بالكاميرون.

وعير حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" نشر أوباميانج صورة له على سرير بالمشفى، وعلق ليها: "مرحبًا، شكرًا على جميع الرسائل والمكالمات.. لسوء الحظ أصبت بالملاريا أثناء تواجدي بالمنتخب الوطني في الجابون قبل عدة أسابيع".

وأضاف: "لقد قضيت بضعة أيام في المستشفى هذا الأسبوع ، لكنني أشعر بتحسن كبير كل يوم بفضل الأطباء الذين اكتشفوا الفيروس وعالجوه بسرعة كبيرة".

وتابع: " لم أكن أشعر بنفسي حقًا في الأسبوعين الماضيين ، لكنني سأعود أقوى من أي وقت مضى قريبًا".

وأتم: "سأشاهد رفاقي الآن (أرسنال)، مباراة هامة.. لنذهب ونفز بها".

ويخوض أرسنال حاليا مباراة ضد سلافيا براج في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.