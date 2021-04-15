النني بديلا.. تشكيل أرسنال أمام سلافيا براج بالدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراته ضد سلافيا براج بالدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن يلتقي يحل أرسنال ضيفا على سلافيا براج في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لمنافسات يوروباليج.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي: لينو، تشامبرس، هولدينج، بابلو ماري، جرانيت تشاكا، توماس بارتي، سيبايوس، بيبي، سميث رو، ساكا، لاكازيت.

وتواجد محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال رفقة كل من ريان، هيلسون، بيليرين، سيدريك، جابريل، ميجيل عزيز، ويليان، نيلسون، مارتينيلي، نيكيتاه، باولوجون.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.