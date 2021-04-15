مصدر لمصراوي: الشناوي يخضع لمسحة جديدة الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مصدر في النادي الأهلي، إن حارس الفريق محمد الشناوي سوف يخضع لمسحة طبية يوم الجمعة والتي سيتحدد على إثرها موقفه من المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك.

وكان الشناوي قد تعرض للإصابة بعدوى كورونا خلال الأيام الماضية وهو ماجعل الفريق يفقد جهوده أمام النصر في بطولة كأس مصر يوم الأربعاء، وسط شكوك حول قدرته على اللحاق بمباراة القمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم 18 من الشهر الجاري لحساب المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من عمر دوري we المصري.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات الخليج 365 اليوم الخميس " الشناوي سوف يخضع لمسحة طبية صباح الجمعة على أن تظهر نتيجتها مساء نفس اليوم لتحديد موقفه من الإنضمام لمعسكر الفريق الذي سيبدأ مساء الجمعه إستعداداً لمواجهة الزمالك المقرر لها الاحد في مسابقة الدوري".

وأضاف المصدر أن نتيجة هذه المسحة سوف تحدد مصير اللاعب من الدخول في معسكر الأهلي تحضيرًا لهذه المباراة من عدمه.

المصدر شدد على أن حالة اللاعب في تحسن مستمر خاصة بعد الحصول على البروتوكول الطبي وأنه يحظى بمتابعة دقيقة من الجهاز الطبي للفريق والدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالأهلي.