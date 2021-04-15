فيديو | مشاهدة اهداف مباراة الهلال وأجمك في دوري ابطال اسيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة الهلال وأجمك ضمن مباريات اليوم الخميس 15 أبريل 2021 لحساب الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، والتي يستضيفها ملعب فيصل بن فهد في الرياض.

يتواجد نادي الهلال السعودي رفقة أجمك الأوزبكي في المجموعة الأولى بمنافسات دوري أبطال آسيا هذا الموسم، إلى جانب نادي استقلال دوشنبه من طاجاكستان، ونادي شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وكان أجمك الأوزبكي قد نجح في بلوغ دور مجموعات دوري أبطال آسيا هذا الموسم بعد تحقيقه لمفاجأة من عيار ثقيل في الدور التمهيدي، حيث أطاح بنادي الغرافة القطري في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف قاتل في الدقيقة 120 من المباراة (الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني).

جدير بالذكر أن الهلال ودع منافسات دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020 بقرار إداري من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسبب عدم وفاءه بعدد اللاعبين الرسمي لخوض مباراة الجولة الأخيرة أمام شباب الأهلي دبي، ليتم إلغاء جميع نتائج وأهداف الفريق واعتباره منسحبًا.

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