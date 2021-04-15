بث مباشر | شاهد مباراة الاهلي واستقلال طهران في دوري ابطال اسيا «رابط يلا شوت»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر بالاشتراك مع يلا شوت لـ مشاهدة مباراة الاهلي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا، المقرر لها ضمن مباريات اليوم الخميس 15 أبريل 2021 لحساب المجموعة الثالثة.

وتضم المجموعة الثالثة أندية الاهلي السعودي واستقلال طهران الايراني والدحيل القطري والشرطة العراقي، وبدأت منافسات هذه المجموعة في وقت سابق اليوم بتفوق الدحيل على الشرطة بهدفين بملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق مباراة الاهلي واستقلال طهران في ختام مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات، في تمام الساعة 20:15 بتوقيت جرينيتش، 22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت السعودية، ويستضيفها ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

وتنقل المباراة عبر منصة GSA live السعودية، بصوت المعلق الرياضي السعودي سمير المعيرفي، وتنقل كذلك على قناة سبورت 1 الأوكرانية، وهي نفس القناة التي نقلت مباراة الهلال وأجمك.

وإلتقى الاهلي بفريق استقلال طهران في دور مجموعات دوري أبطال آسيا الموسم الماضي (2020)، وانتهت المباراة الأولى بفوز الاهلي بنتيجة 1/2، وخسر في المباراة الثانية بنتيجة 3/صفر.

وكانت تلك المواجهة هي الأولى للأهلي واستقلال طهران منذ 10 سنوات كاملة عندما تقابلا في البطولة خلال شهري فبراير وأبريل 2010، وخسر أهلي جدة بنفس النتيجة ذهابًا وإيابًا (1/2).

ويعيش الاهلي ظروفًا صعبة منذ بداية شهر فبراير، فلم يفز بأي مباراة في الدوري السعودي، وسقط في فخ التعادل مرتين، وخسر 6 مباريات متتالية كان آخرها أمام الرائد يوم 8 أبريل الجاري في الجولة 25.

وتراجع فريق “الراقي” إلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي بعدما كان أحد فرسان الرهان على اللقب خلال النصف الأول من الموسم أمام الهلال والشباب والاتحاد.

على النقيض، يعيش فريق استقلال طهران فترة متميزة بمنافسات الدوري الايراني، حيث فاز 3 مرات في آخر خمس مباريات، وتعادل مرتين، ولم يخسر منذ تاريخ 13 فبراير الماضي، عندما سقط خارج قواعده أمام فريق سبهان.

الاهلي 0-0 استقلال طهران

ملعب الجوهرة المشعة (جدة-السعودية)

دوري أبطال آسيا (دور المجموعات – المجموعة C)

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تشكيلة الاهلي السعودي اليوم: محمد العويس – محمد آل فتيل – عبد الباسط هندي – معتز هوساوي – عبد الله حسون – إدريس فتوحي – نوح الموسى – سلمان المؤشر – عبد الرحمن غريب – عمر السومة.

تشكيلة استقلال طهران اليوم: رشيد مظاهري – محمد نادري – سيافاش يزداني – عارف غلامي – مسعود ريكي – فارشيد اسماعيلي – مهدي قائدي – فوريا غفوري – هريفويي ميليتش – سعيد مهري – أمير أرسلان مطهري.

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