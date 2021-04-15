بث مباشر | شاهد مباراة الهلال السعودي وأجمك في دوري أبطال آسيا «رابط يلا شوت»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بالاشتراك مع يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وأجمك ضمن مباريات اليوم الخميس 15 أبريل 2021 لحساب الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.

وتنقل مباراة الهلال ونادي أجمك على موقع شركة الرياضة السعودية على الانترنت GSA Live، بصوت المعلق الرياضي السعودي حماد العنزي.

ولم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا 2021، بعد قرار الإتحاد الآسيوي القاضي ببيع الحقوق بشكل منفرد، ما جعل قنوات بي ان سبورتس القطرية تتخلى عن تجديد العقد، لتذهب حقوق بث المباريات إلى منصة GSA live السعودية.

تقام مباراة الهلال السعودي وأجمك الأوزبكي على ملعب فيصل بن فهد في الرياض، في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت جرينتش.

ويمكن متابعة مباراة الهلال السعودي ونادي أجمك الأوزبكي بشكل مجاني عبر الانترنت بواسطة منصة GSA live، بالاضافة إلى أن المباراة ستنقل على قناة sport tv2 الأوكرانية، عبر القمر الصناعي Turksat 1B، باتجاه 31 شرقًا.

ويتواجد نادي الهلال السعودي رفقة أجمك الأوزبكي في المجموعة الأولى بمنافسات دوري أبطال آسيا هذا الموسم، إلى جانب نادي استقلال دوشنبه من طاجاكستان، ونادي شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وكان أجمك قد نجح في بلوغ دور مجموعات دوري أبطال آسيا هذا الموسم بعد تحقيقه لمفاجأة من عيار ثقيل في الدور التمهيدي، حيث أطاح بنادي الغرافة القطري في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف قاتل في الدقيقة 120 من المباراة (الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني).

جدير بالذكر أن الهلال ودع منافسات دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020 بقرار إداري من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسبب عدم وفاءه بعدد اللاعبين الرسمي لخوض مباراة الجولة الأخيرة أمام شباب الأهلي دبي، ليتم إلغاء جميع نتائج وأهداف الفريق واعتباره منسحبًا.

الهلال 2-1 أجمك

ملعب فيصل بن فهد (الرياض-السعودية)

دوري أبطال آسيا (دور المجموعات – المجموعة A)

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تشكيلة الهلال اليوم: عبد الله المعيوف – ياسر الشهراني – محمد البريك – جانج هيون سو – علي البليهي – محمد كانو – هتان باهبري – عبد الله عطيف – لوسيانو فيتو – آندريه كاريلو – بافيتيمبي جوميز.

تشكيلة اجمك اليوم (ايه جي ام كي): أكرمجون كاملوف – ميرجلال قاسموف – سردور رحمانوف – بوبوربيك يولداشوف – زافار بولفونوف – حسن الدين غفورف – مرادجون توشماتوف – سنجر تورسونوف – يوفان دوكيتش – فاليجون رحيموف – ديلشودبيك أحمدعلييف.

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