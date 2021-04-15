فيديو | مشاهدة اهداف مباراة الدحيل القطري والشرطة العراقي في دوري ابطال اسيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة الدحيل القطري والشرطة العراقي ضمن مباريات اليوم الخميس في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري ابطال اسيا 2021.

استهل الدحيل القطري مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بالفوز على الشرطة العراقي بنتيجة 2-صفر، فى المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة السعودية.

وتقدم الدحيل بهدف سجله حسام كاظم لاعب الشرطة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 36، قبل أن يضيف ادميلسون جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وبهذه النتيجة حصد الدحيل ثلاث نقاط كاملة وضعته في صدارة الترتيب مؤقتا بانتظار ما ستُسفر عنه المواجهة الأخرى والتي ستجمع استقلال طهران الإيراني مع الأهلي السعودي.

وبدد الدحيل المخاوف من تراجع المستوى على الصعيد المحلي، وسجل ظهوراً وازناً محققاً انتصاراً مهماً يعينه على التوجد طرفاً فاعلاً في المنافسة على البطاقة المباشرة المؤهلة إلى الدور ثمن النهائي عن المجموعة.

في المقابل، ظهر الشرطة بمستوى خجول ولم يقو على مجاراة نسق منافسه السريع، دون القدرة على إحداث الخطورة بافتقاده للفاعلية الهجومية.

وكان الفريق القطري الطرف الأفضل في غالبية مجريات المباراة بالاستحواذ والوصول وتهديد مرمى الشرطة مبكراً عبر الكيني مايكل أولونغا الذي سدد كرة قوية علت العارضة (15)، قبل أن يسهم اللاعب نفسه في تسجيل هدف السبق لفريقه عندما استقبل عرضية الإيراني علي كريمي وسددها قوية لتجد قدم المدافع حسام كاظم تحولها بالخطأ إلى مرمى الحارس أحمد باسل (35).

وواصل الدحيل السيطرة في الشوط الثاني، وعزز التقدم بهدف ثان عبر إدميلسون الذي استقبل كرة مرتدة من الحارس وسددها بطريقة جميلة بسقف الشباك (53).

ويتواجد الدحيل القطري والشرطة العراقي مع الأهلي السعودي واستقلال طهران في المجموعة الثالثة (C) بدور مجموعات دوري أبطال آسيا هذا الموسم، ويستضيف الأهلي مباريات المجموعة في مدينة جدة.

وجاء ترشح الدحيل إلى دور مجموعات دوري الأبطال هذا الموسم بشكل مباشر بصفته حامل لقب الدوري القطري الموسم الماضي، والشيء نفسه يخص نادي الشرطة العراقي.

وستقام جميع مباريات دور مجموعات دوري أبطال آسيا بمنطقة غرب آسيا خلال ما تبقى من شهر أبريل الجاري، على أن تنتهي المباريات يوم الجمعة الموافق 30 منه.

يذكر أن دور المجموعات في أبطال آسيا، يتم إقامته بنظام التجمع لكل مجموعة، وذلك بسبب قيود السفر بين البلدان في ظل انتشار فيروس كوروناالمستجد.

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