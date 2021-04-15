بث مباشر | مشاهدة مباراة شباب الاهلي دبي واستقلال دوشنبه في دوري ابطال اسيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لـ مشاهدة مباراة شباب الاهلي دبي واستقلال دوشنبه، ضمن مباريات اليوم الخميس 15 أبريل، في افتتاح الجولة الأولى من دور مجموعات دوري ابطال اسيا.

يتواجد الفريقان في المجموعة الأولى بدور مجموعات دوري ابطال اسيا، والتي تضم الهلال السعودي، ونادي أجمك الأوزبكي.

ينطلق بث مباشر مباراة شباب الاهلي دبي الاماراتي أمام استقلال دوشنبه الطاجيكستاني في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

ويستضيف ملعب الملك فهد الدولي مباراة شباب الاهلي دبي واستقلال دوشنبه، حيث يستضيف نادي الهلال السعودي مباريات المجموعة الأولى على ملعبي الملك فهد الدولي والأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض.

وكان شباب الاهلي دبي قد ودع منافسات دوري ابطال اسيا الموسم الماضي من دور ال16 بعدما خسر بفارق ركلات الجزاء الترجيحية أمام الأهلي السعودي بنتيجة 3/4، بعد التعادل في الوقت الأصلي 1/1.

وتنقل مباراة شباب الاهلي دبي واستقلال دوشنبه على منصة GSA live السعودية، ويعلق على المباراة المعلق الرياضي السعودي خالد اليوسف.

شباب الاهلي دبي 0-0 استقلال دوشنبه

ملعب الملك فهد الدولي (الرياض-السعودية)

دوري أبطال آسيا (دور المجموعات – المجموعة A)

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تشكيلة شباب الاهلي دبي اليوم: ماجد ناصر – محمد مرزوق – عبد الله النقبي – يحيى الغساني – محمد جمعة – كارلوس إدواردو – حمدان الكمالي – عبد العزيز صنقور – ماجد حسن – إيجور جيسوس – عبد العزيز هيكل.

تشكيلة استقلال دوشنبه اليوم: رستام يتيموف – أندري ميشتشينكو – إسكندر جليلوف – زوير جورابويف – حسين دوغان – أليشير جليلوف – محمدجون رحيموف – أوليكسي لارين – مانوشير سافاروف – مانوشيهر جليلوف – شاهروم سليمانوف.

60” تغييران في صفوف شباب الاهلي دبي بنزول “ الهاشمي وسهيل ” بدلاً من الغساني والنقبي.

تغييران في صفوف شباب الاهلي دبي بنزول الهاشمي وسهيل بدلاً من الغساني والنقبي. 64” تغيير في نادي استقلال دوشنبه بنزول “ سويروف ” بدلاً من دزهاليلوف.

تغيير في نادي استقلال دوشنبه بنزول سويروف بدلاً من دزهاليلوف. 69” بطاقة صفراء للاعب شباب الاهلي دبي “ دا كروز ”

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