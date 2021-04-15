ما اسباب انسحاب انريكي ريكيلمي من مواجهة بيريز في انتخابات ريال مدريد؟

اتخذ رجل الأعمال الشاب إنريكي ريكيلمي، رئيس ومؤسس مجموعة الطاقة المتجددة Energy Cox، قرارًا بعدم الترشح في انتخابات ريال مدريد نهاية الأسبوع الماضي، ليفسخ المجال أمام فلورنتينو بيريز لتجديد رئاسته للنادي الملكي لفترة جديدة.

إنريكي ريكيلمي، وبحسب تقارير اسبانية أبرزها من صحيفة الكونفيدينثيال الإسباني، ألقى بالمنشفة مبكراً، وتحجج لبعض المقربين منه بأسباب هذا الانسحاب غير المنتظر، والذي جاء بعد تصريحات مثيرة من جانبه، أسعدت شريحة كبيرة من جمهور ريال مدريد الغاضب من سياسة فلورنتينو بيريز في السنوات الماضية.

وقال إنريكي ريكيلمي إن السبب الرئيسي وراء انسحابه من انتخابات ريال مدريد “يعود إلى ضيق المواعيد النهائية للعملية الانتخابية التي حددتها إدارة النادي بتقديم موعد الانتخابات عن الموعد السابق”.

وتقدم صاحب الـ 32 عامًا بشكل مفاجيء لانتخابات حامل لقب الدوري الاسباني بسبب رفضه لسياسات الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز، على أمل انتشال النادي من مشاكله المالية والاقتصادية المتراكمة من قبل جائحة فيروس كورونا.

ولاقى الخبر تأييدًا من جمهور الريال رغم أن ريكيلمي يمثل جيلاً ونموذجًا إداريًا مختلفًا تمامًا عن بيريز، إلا أن صعوبة تقديم ضمانات بنكية للضمان الأساسي البالغ 124 مليون يورو (15٪ من الميزانية) التي يجب أن يقدمها أي مرشح أدى إلى قلب الميزان لصالح بيريز.

ويقال أن عملية الترشيح في الانتخابات أمام بيريز واجهت تعقيدات أكبر لأن أموال المرشح المحتمل تم إيداعها في بنوك في قارة أمريكا اللاتينية، وهي المحور الرئيسي لنشاط مجموعة الطاقة Energy cox، المجموعة الأولى والوحيدة المتجددة، التي تعمل في البورصة في أمريكا اللاتينية.

كيف فاز بيريز بانتخابات ريال مدريد يوم الاثنين الماضي؟

فاز فلورنتينو بيريز بانتخابات ريال مدريد يوم الاثنين الماضي 12 أبريل 2021 بالتزكية، لفترة أخرى تمتد من 2021-2025، وذالك لغياب أي منافس في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعدما قرر إنريكي ريكيلمي الانسحاب بشكل نهائي من تقديم أوراقه للترشح.

وانتهت المهلة المحددة لإيداع ملف الترشح للانتخابات الرئاسية في ريال مدريد قبل ساعات من مباراة الكلاسيكو التي انتصر فيها الملكي على برشلونة 1/2.

وظهر فلورنتينو بيريز وحيدًا في الانتخابات بعدما قدم ملف ترشحه بطريقة عادية وروتينية كما فعل قبل 4 سنوات، مع غياب تام لأي شخص في الصورة كمرشح محتمل للمنافسة.

واشترطت الانتخابات أيضًا على أن الشخص الذي ينوي الترشح لرئاسة ريال مدريد يجب أن يكون عضواً في النادي لمدة لا تقل عن 20 سنة، بجانب الضمان البنكي الذي يفوق 124 مليون يورو، الأمر الذي يجعل مهمة الترشح للانتخابات الرئاسية في ريال مدريد صعبة على أغلب الأسماء المتواجدة حاليًا في الجمعية العمومية.

وبهذه الطريقة، ستوجب على إنريكي ريكيلمي الانتظار لمدة 4 سنوات أخرى لمحاولة الدخول في المنافسة على رئاسة النادي الملكي، إذا كانت لديه رغبة حقيقية في ذلك.

من هو إنريكي ريكيلمي؟

إنريكي ريكيلمي هو رجل أعمال ولد في فالنسيا على عشق ريال مدريد، ويعمل في مجال التسويق العقاري منذ عدة سنوات، ولم يخف أبدًا عشقه الكبير لريال مدريد منذ الطفولة رغم نشأته في مدينة فالنسيا.

ويعمل إنريكي في مجال الطاقة المتجددة، ويمتلك شركة تدعى Cox energy أسسها بنفسه ويشغل منصب مديرها التنفيذي.

وظهر ريكيلمي في العديد من الصور داخل معقل الفريق “سانتياجو برنابيو”، ولديه صور في نهائيات الفريق بدوري أبطال أوروبا 2016 و2017 و2018.

وسبق لوالد إنريكي العمل جنبًا إلى جنب رامون كالديرون عندما كان الأخير رئيسًا للريال خلال عامي 2007 و2008.

ولدى ريكيلمي استثمارات كبيرة في دول أميركا اللاتينية ساعدته على أن يكون أحد أغنى أغنياء إسبانيا في فترة وجيزة، وقالت مجلة فوربس العالمية خلال عام 2020 أنه ضمن أهم 100 شخصية إسبانية، وأكثرهم تأثيرًا على مستوى إدارة الأعمال.

وقال ريكيلمي في تصريحاته قبل التقدم للانتخابات “ريال مدريد يحتاج إلى مزيد من التطور كي يكون ماركة عالمية وإلا سيواجه مشاكل كبيرة في المستقبل القريب”.

وأضاف “العالمية لا تقتصر على الرحلات إلى الولايات المتحدة الأميركية، أستطيع تطبيق ما تعلمته وأريد إدارة مجموعة احترافية حتى ننفل النادي إلى المرحلة المقبلة”.

واعتمد فلورنتينو بيريز يعتمد على شرطين غاية في الصعوبة لهزيمة إنريكي في انتخابات ريال مدريد، الأول أن يكون المرشح عضوًا في النادي لمدة 20 عامًا دون انقاطع.

أما الشرط الثاني فيقدم المرشح ضمانات مالية بما يعادل 15٪ من ميزانية الريال الحالية أي حوالي (92 مليون يورو تقريبًا).

لكن الشرطان لا يشكلان عائقًا أمام إنريكي ريكيلمي للترشح، فهو عضو في ريال مدريد من طفولته، وتبلغ قيمة شركته 300 مليون يورو، لكن تواجد معظم الأموال في أمريكا اللاتينية مع تقديم موعد الانتخابات أمور أدت إلى افساد محاولته لمواجهة بيريز.