شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني احتياطيًّا في مواجهة أرسنال أمام سلافيا براج في الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجلس النجم المصري محمد النني على مقاعد بدلاء نادي أرسنال الإنجليزي في مواجهته أمام سلافيا براج في مباراة العودة من الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي. وجاء التشكيل الذي أعلنه المدير الفني لنادي أرسنال ميكيل أرتيتا كالآتي: حراسة المرمى: لينو الدفاع: كالوم تشامبرز - روب هولدينج - بابلو ماري -جرانيت تشاكا الوسط: توماس بارتي - داني سيبايوس- بوكايو ساكا - إيميل سميث رووي - نيكولاس بيبي الهجوم: أليكساندر لاكازيت الوضع في مصر

اصابات 185,922

تعافي 143,575

وفيات 10,954