شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 12 قمة جمعت الأهلي والزمالك في رمضان: تفوق أحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة التي تجمع القطبين الأهلي والزمالك في الثامن عشر من أبريل الجاري، الموافق السادس من شهر رمضان، في أول مباراة تجمعهما عقب نهائي القرن الأفريقي في نوفمبر من العام الماضي.

ويحتضن ملعب القاهرة الدولي المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2020-2021 .

الأهلي والزمالك تقابلا في شهر رمضان خلال 12 مباراة قمة سابقة قبل موقعة الأحد.

ونجح الأهلي في الفوز في 6 منها بينما حسم الزمالك 3 مواجهات، وقال التعادل كلمته في 3 مباريات.

ونستعرض بالنتائج تاريخ مواجهات الأهلي والقطبين في شهر رمضان.

الأولى: 7 أبريل 1957 بالدوري الممتاز وفاز الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما الضظوي.

الثانية: 29 يناير من عام 1965 بالدوري، وتعادل القطبان بنتيجة 2/2، سجل للاهلي محمود السايس ورفعت الفناجيلي، وللزمالك حمادة إمام وعمر النور.

الثالثة: 26 مايو 1985 بالدوري وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 2/1، بواسطة طارق يحيي وكوارشي.

الرابعة: السادس من مارس من عام 1993 وفاز الأهلي بهدف محمد رمضان، بمنافسات الدوري الممتاز.

الخامسة: 32 نوفمبر 2001 بالدوري، وفاز الزمالك 2/1 على الأهلي، بهدفي حازم إمام.

السادسة: 21 نوفمبر 2003 بالدوري الممتاز وفاز الزمالك بهدف جمال حمزة.

السابعة: الرابع من نوفمبر من عام 2004 بالدوري، وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 4/2، أحرز للاهلي أبوتريكة «هدفين»، وجيلبرتو وعماد متعب وللزمالك عبدالحليم على وجمال حمزة.

الثامنة: 16 أكتوبر من عام 2005 بإياب نصف نهائي دوري الأبطال وفاز الأهلي بهدفي محمد بركات.

التاسعة: 17 سبتمبر 2007 بالدوري وفاز الأهلي بهدف شهير لمحمد أبوتريكة.

العاشرة: 14 سبتمبر من عام 2008 بمجموعات دوري أبطال أفريقيا والتعادل بهدفين لكل فريق.

الحادية عشر: الثاني والعشرون من يوليو من عام 2012 بمجموعات دوري أبطال أفريقيا وفوز الأهلي برأسية محمد أبوتريكة.

الثانية عشر: 24 يوليو من عام 2013 بمجموعات دوري الأبطال في ملعب الجونة والتعادل بنتيجة 1/1، سجل للزمالك أحمد جعفر وللأهلي محمد أبوتريكة.