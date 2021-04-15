صراع انجليزي على هداف نابولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

يحاول ناديا آرسنال و​توتنهام​ الإنكليزيان إلى التعاقد مع درايس ​ميرتنز​ هداف نابولي الإيطالي.



اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا حديث سوق الانتقالات العام الماضي عندما كان مرتبطًا بقوة بالانتقال إلى الدوري الإنكليزي الممتاز.

ووفقًا للتقارير الصحافية فإن نابولي يتطلع لبيع مهاجم أبندهوفن الهولندي السابق هذا الصيف بسبب تقاضيه راتبًا ضخمًا ويريدون خفض التكاليف بعد عام صعب من الناحية المالية.

ويتطلع ميكيل أرتيتا إلى تعزيز هجوم آرسنال في حين يعيش توتنهام في قلق كبير بسبب غموض الرؤية حول موقف هاري كاين.