معاقبة سافيتش لـ 4 مباريات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

قرر ​الاتحاد الأوروبي لكرة القدم​ "يويفا" معاقبة لاعب نادي ​اتلتيكو مدريد​ الاسباني ​ستيفان سافيتش​ وفرض غرامة مالية على النادي، على خلفية أحداث مباراته أمام تشيلسي الإنكليزي في ​دوري أبطال أوروبا​.



وفرض اليويفا عقوبة الإيقاف 4 مباريات على سافيتش، وغرامة مالية قدرها 24 ألف يورو على أتلتيكو مدريد، واتت هذه العقوبة عقب استخدامه لغة مسيئة أثناء حديثه مع حكم المباراة دانييلي أورساتو، وغُرِم أتلتيكو ماليًا لسلوك الفريق غير المناسب ودخول الملعب متأخرًا.

يذكر ان سافيتش تلقى بطاقة حمراء مباشرة بعدما ضرب روديغر بمرفقه، ليحتج اللاعب وزملائه في الفريق، لأن سافيتش تلقى ضربة من هافيرتز مشابهة لاحتكاكه باللاعب السابق، ومنح الحكم بطاقة صفراء للاعب تشيلسي.