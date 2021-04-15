لجنة الاخلاق السعودية تبرئ لاعب النصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

قررت ​لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم​ تبرئة المهاجم المغربي لنادي ​النصر​ ​عبد الرزاق حمد الله​، من تهمة الاعتداء على الحرمة الجسدية والمعنوية للاعب الفيصلي، وليد الأحمد.



واتى بيان لجنة الأخلاق على الشكل التالي: "بعد التحقيق مع لاعب النصر عبد الرزاق حمد الله، وبعد سماع أقوال لاعب الفيصلي وليد عبد الوهاب الأحمد، الذي أفاد بأن ما قام به لاعب النصر يحدث بين اللاعبين في كرة القدم وأمر يراه معتادا وأن اللمس كان في أسفل الظهر، وبما أن الطرف المفترض تضرره أقر بعدم وقوع ضرر عليه، وأنه يراه أمرا طبيعيا، فإن اللجنة اكتفت بما قامت به من تحقيقات".

واضاف: "عدم ثبوت مخالفة لاعب النصر عبد الرزاق حمد الله للمادة (81-6-4) من لائحة الانضباط والأخلاق، واكتفت اللجنة بإيقاف حمد الله لمباراتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وذلك بسبب قيامه بارتكاب "سلوك غير رياضي بعد نهاية مباراة النصر والفيصلي، وفقا للفيديو المصور من الناقل الرسمي".