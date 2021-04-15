شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي: لوين سيغيب عن مواجهة توتنهام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون الخميس، إن المهاجم دومينيك كالفرت-لوين سيغيب عن مواجهة ضيفه توتنهام هوتسبير في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة للتعافي من إصابة، لكن الحارس جوردان بيكفورد وثنائي الوسط آلان وأندريه جوميز أصبحوا جاهزين للقاء.

وغاب كالفرت-لوين، هداف إيفرتون هذا الموسم برصيد 19 هدفاً، عن التعادل السلبي يوم الاثنين الماضي أمام برايتون أند هوف ألبيون بسبب مشكلة في العضلة الضامة، لكن يتوقع عودته في الوقت المناسب لمواجهة أرسنال الأسبوع المقبل.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي : أصبح بيكفورد وآلان وجوشوا كينج وجوميز جاهزين للمباراة. في الأسبوع المقبل سيعود كالفرت-لوين وييري مينا وفابيان ديلف وبرنارد. سيغيب جان-فيليب جبامين وعبد الله دوكوري لفترة طويلة. لا يحتاج جبامين إلى جراحة لكنه سيغيب لثمانية أسابيع على الأقل.

ويحتل إيفرتون المركز الثامن في الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة من 30 مباراة، لكن الانتصار على ملعب جوديسون بارك سيضمن له تخطي توتنهام السابع، ليصبح على بعد نقطة واحدة من ليفربول حامل اللقب الذي يحتل المركز السادس.

وتوقع أنشيلوتي منافسة حامية على المراكز المؤهلة للعب في دوري أبطال أوروبا. وقال المدرب الإيطالي : كل المباريات مهمة. سنواجه فرقاً تنافس مثلنا على التأهل. للحكم على مشوارنا هذا الموسم، يجب أن ننتظر حتى النهاية. سيكون من الرائع التأهل للعب في أوروبا.. أعتقد أن الصراع سيستمر للمباراة الأخيرة. الكثير من الفرق تعاني تذبذب النتائج.