دورة مونتي كارلو: إيفانز يطيح بديوكوفيتش من ثمن النهائي

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موناكو : فجّر البريطاني دانيال إيفانز مفاجأة من العيار الثقيل عندما تغلب على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا 6 4 و7 5 الخميس في الدور ثمن النهائي لدورة مونتي كارلو الدولية في كرة المضرب، ثانية دورات الألف نقطة للماسترز.

واحتاج إيفانز، المصنف 33 عالميا، الى ساعتين و6 دقائق لحسم المواجهة الأولى بينه وبين الصربي ويوقف بدايته الرائعة هذا الموسم حيث ألحق به الخسارة الاولى بعد 10 انتصارات متتالية: مباراتان في كأس رابطة المحترفين للمنتخبات ومبارياته السبع في بطولة أستراليا المفتوحة التي توج بلقبها والمباراة الاولى في دورة مونتي كارلو على حساب الايطالي يانيك سينر 6 4 و6 2.

وأعرب ديوكوفيتش عن آسفه عقب الخسارة وقال "بالأمس لعبت مباراة جيدة جدا واليوم كان الأمر عكس ذلك تماما" في إشارة إلى بدايته القوية في الدورة التي توج بلقبها مرتين

وارتكب ديوكوفيتش اليوم الكثير من الأخطاء المباشرة (45) أمام إيفانز الذي لم يتأثر أبدا وعرف كيف يفرض أسلوب لعبه وخاصة الضربات الخلفية.

وضرب البريطاني بقوة في المجموعة الاولى وكسر ارسال الصربي مرتين ليتقدم 3 صفر، قبل أن ينقذ الصربي كرة كانت ستمنح منافسه التقدم 4 صفر ثم نجح في ادراك التعادل 4 4، لكن خسر إرساله للمرة الثالثة ليستغل إيفانز الموقف ويحسم المجموعة في صالحه 6 4.

واستعاد ديوكوفيتش، المتوج بـ18 لقبا كبيرا والذي لم يلعب منذ تتويجه في ملبورن، توازنه في المجموعة الثانية وكسب الاشواط الثلاثة الاولى (3 صفر)، لكن إيفانز رد التحية وأدرك التعادل 3 3، قبل أن يستغل خطأ مزدوجا للصربي ويكسر ارساله في الشوط الحادي عشر فتقدم 6 5 ثم كسب الشوط الثاني عشر ليحسم المجموعة 7 5.