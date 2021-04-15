شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: اعتذار رئيسىّ الأهلى والزمالك سبب إلغاء جلسة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو اتحاد الكرة ، أسباب الغاء اجتماع اليوم الخميس برئيسىّ الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة بين الفريقين والمحدد لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى.

وقال مسؤولو اتحاد الكرة، أن الأهلي لم يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن الاجتماع الذى قرره اتحاد الكرة اليوم، وأضاف مسؤولو الجبلاية أن اللواء عماد عبد العزيز رئيس نادى الزمالك وافق على حضور الاجتماع في البداية، ولكن عاد واعتذر عن الحضور لظروف خاصة، ما أدى لالغاء الاجتماع.

وأوضح مسؤولو الجبلاية أن الجلسة كان الهدف منها العمل على تهدئة الأجواء قبل مباراة القمة حتى تخرج المباراة لبر الأمان، مع مناقشة أزمة العقوبات التى تم توقيعها على لاعبى الزمالك مواليد 99 وعلى رأسهم إمام عاشور بعد تظلم الناديين عليها حيث يرى الزمالك أنها مبالغ فيها، بينما يرى الأهلى أنه يجب تغليظها لإنهاء حالة الانفلات الأخلاقى.