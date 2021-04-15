شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير المحلة تدعم لاعبى الفريق قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من جماهير فريق غزل المحلة على حضور مران الفريق المقام حاليا على ستاد المحلة ضمن الاستعدادات لمباراة بيراميدز في بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها مساء بعد غدا السبت .

حيث يدخل لاعبو فريق غزل المحلة معسكر مغلق غدا الجمعة لمدة 24 ساعة قبل اللقاء وذلك لزيادة التركيز لدى اللاعبين حيث يقوم خالد عيد المدير الفني للفريق بشرح خطة المباراة التى سيواجه بها بيراميدز بالاضافة إلى مشاهدة عدة مباريات لبيراميدز والترعف على تنوع اللعب التى يخوض بها مبارياته .

ويخوض فريق غزل المحلة تدريبه الأساسي في التاسعة من مساء اليوم باستاد غزل المحلة وذلك بسبب عدم اجهاد اللاعبين فى شهر رمضان الكريم والتعود على موعد المباراة أمام بيراميدز .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 23 نقطة ويسعى فريق فى حصد الثلاث نقاط و الارتقاء بمركز متقدم .