شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نجمك.. أحمد الكأس اللاعب الوحيد الذى حقق لقب هداف الدورى ثلاث مواسم متتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "أعرف نجمك" معلومات تقدمها ”الخليج 365” بشكل يومى خلال شهر رمضان المبارك، عن نجوم مختلفة فى مجال كرة القدم، نجحوا فى خطف قلوب وعشاق الساحرة المستديرة بمستواهم داخل المستطيل الأخضر، وأخلاقهم التى ساهمت فى حب الجماهير، ونتناول فى قصة اليوم، أبرز معلومات عن أحمد الكأس نجم الزمالك والأوليمبى وصاحب اللمسات الخالدة مع المنتخب الوطنى والذى مثل ثنائيا متفاهما مع حسام حسن خلال حقبة التسعينيات من القرن الماضى.

البيانات الشخصية:

هو أحمد عبده عبدالعزيز عبدالله الشهير بأحمد الكأس إبن النوبة الذي ولد عام 1965 بحي محرم بك بالإسكندرية، بدايته مع كرة القدم كانت بالنادي الأوليمبي القريب من منزله بعد خوضه اختبارات قطاع الناشئين وتدرج في فرق النادي حتى لعب للفريق الأول، وأطلق عليه لقب الكأس نسبة إلى نجم الأوليمبي السابق محمد الكأس، لتشابه اللون فيما بينهم.



الكاس

مشواره مع الأوليمبي

توهج كاسو داخل جدران النادي الأوليمبي ونجح في الفوز بلقب هداف الدوري المصري 3 مواسم متتالية 91-92 و 92-93 و 93-94 ، ويعد اللاعب الوحيد عبر تاريخ الدورى المصرى منذ عام 1948 الذى ينال لقب هداف المسابقة لثلاثة مواسم متتالية، وذلك خلال مشواره مع الأوليمبى فى التسعينيات، منهم مرة مناصفةً مع بشير عبدالصمد نجم الإسماعيلي، ثم انتقل للزمالك عام 1995، ثم عاد له من جديد عام 2000 بعد قضاءه موسمين مع الاتحاد السكندري، وساهم في صعود الأوليمبي قبل إعتزاله لدوري الدرجة الثانية بعد هبوطه بقرار من اتحاد الكرة، وأحرز معهم 78 هدف ببطولة الدوري الممتاز خلال مسيرته التي أستغرقت 11 عام.



الكاس بالزمالك

مشواره مع الزمالك:

تواجد الكأس في فريق الأحلام بنادي الزمالك وحقق خلال تلك الفترة كأس الأندية الأفريقية أبطال الدوري عام 1996 وكأس السوبر الإفريقي عام 1997، وأحرز 5 أهداف في المشاركات الإفريقية و 25 هدف ببطولة الدوري المصري.



الكاس والجوهرى

مشواره مع منتخب مصر:

مثل الجوهرة السمراء المنتخب المصرى الوطنى فى 67 مناسبة أحرز فيها 25 هدفا دولياً، وهو معدل كبير ورفع كأس العرب 1992 رفقة منتخب مصر بعد التغلب على السعودية بالنهائى، وكان أحد أفراد الفراعنة بمونديال 1990 بإيطاليا مع الراحل محمود الجوهري، ويعد أول لاعب فى تاريخ منتخب مصر يحصل على جائزة رجل المباراة فى كأس العالم، وذلك فى مباراة الفراعنة أمام منتخب الطواحين الهولندية فى عام 90، بعد تقديمه مستويات فنية رُفعت لها القبعات، حيث كانت الجائزة وقتها تُمنح من خلال تقييم الصحفيين، كما حصل على كأس العالم العسكرية عام 1993 ، كما تلقى عرض مغري من تشيلسي الإنجليزي عقب كأس العالم 90 ولكنه رفضه بسبب والدته وإرتباطه الكبير بأسرته.



الكاس مع منتخب مصر

نادي المائة:

دخل أحمد الكأس نادي المائة بالكرة المصرية بإحرازه 107 أهداف موزعين ما بين 78 مع الأوليمبي و 25 مع الزمالك و 4 أهداف مع الاتحاد السكندري.