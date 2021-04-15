شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح قلق من نية ليفربول بشأن مستقبله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يزداد النجم المصري محمد صلاح قلقًا بشأن نية ناديه ليفربول الإنجليزي فيما يتعلق بتجديد عقده، في الوقت الذي تربطه فيه تقارير بالرحيل عن قلعة الريدز الصيف القادم.

ورغم الظهور الباهت لنادي ليفربول في جميع البطولات، وتوديعه دوري أبطال أوروبا وكذلك ابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، إلا أن محمد صلاح تألق وسجل 28 هدفًا خلال 44 مباراة، منها 19 هدفًا في 30 مباراة في البريميرليج وضعته في صدارة هدافي المسابقة.

ويبقى مستقبل محمد صلاح في ليفربول يحيطه علامات الاستفهام، في الوقت الذي أكدت فيه العديد من التقارير متابعة كل من عملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة لموقف اللاعب عن قرب.

وحسب موقع "ذا أثلتيك"، فإن محمد صلاح لا يرغب في الرحيل عن ليفربول إلى ناد آخر، ولكنه على العكس يبدو قلقًا من احتمالية انفتاح الريدز على فكرة بيعه في المستقبل القريب.

ولفت التقرير إلى أن النجم المصري ليس متأكدًا حاليًا من كونه سيوقع عقدًا طويل الأمد مع ناديه الإنجليزي، الذي انضم إلى صفوفه قادمًا من روما في عام 2017.

وكان محمد صلاح قد رفض في أكثر من مناسبة إغلاق الباب أمام فكرة رحيله عن ليفربول إلى الدوري الإسباني.